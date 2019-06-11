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الزنتان تنظّم “فزعة” لغات “المنكوبة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار الجهود التطوعية لإغاثة مدينة غات والمناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب، سيّر أهالي مدينة الزنتان وبعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني قافلة المساعدات الأولى في محاولة للتخفيف من معاناة أهل غات الذين تضررت منازلهم بسبب السيول.

وتعتبر هذه القافلة نوعية لإنها أتت بعد الاتصال بأهل مدينة غات لتوفير متطلبات معينة من ضمنها حفاظات الأطفال ومواد غذائية وألبسة ومفروشات، وستتلوها اثنتان يجري الإعداد لهما من قبل لجنة الإغاثة والشؤؤن الاجتماعية خلال الأيام القادمة.

واتخذت لجنة الإغاثة من مدرسة السابع عشر من فبراير بمدينة الزنتان مقرا لاستقبال التبرعات من أهل المدينة في “فزعة” تدل على أواصر التلاحم بين النسيج الاجتماعي بين المدن والمناطق الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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