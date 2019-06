المتوسط:

أكد رئيس اللجنة التسييرية لبلدية غات إبراهيم ماخي، أن “التأخير في صرف المساعدات لبعض النازحين كان بسبب انقطاع الاتصالات”.

وأوضح ماخي، في تصريحات له، أن ” حكومة الوفاق تحاول عرقلة مجهودات الحكومة المؤقتة فيما يخص إغاثة الأسر النازحة”.

وأكمل ماخي، أن “محاولات عرقلة حكومة الوفاق تسببت في حدوث بعض الخلل في التوزيع و الاهتمام ببعض النازحين”.

