أكد المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق محمد قنونو ، أنه تم شن 3 ضربات جوية اليوم الثلاثاء في منطقة قصر بن غشير ومحيط مطار طرابلس.

وأكمل قنونو، في تصريحات صحفية له، أنه “تم تنفيذ ضربة جوية دقيقة ليل الاثنين بمحيط مطار طرابلس”.

وأضاف قنونو ، أن محاور القتال شهدت اشتباكات متقطعة، إلى جانب تواصل عمليات الاستطلاع”.

