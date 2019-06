“الجهيناوي” يناقش مستجدات الأزمة الليبية مع نظيره الكويتي

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الاثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.

وتبادل الوزيران خلال اللقاء وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ولاسيما الوضع في المنطقة العربية وسبل التقدم بمسارات التسوية لعدد من الأزمات في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وكان وزير الخارجية التونسي قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة وناقشا الطرفان سبل التسوية السياسية للأزمة الليبية.

