وصول علاجات الأورام السرطانية

استلمت مخازن مستشفى طرابلس المركزي ظهر أمس الثلاثاء شحنة من أدوية علاج الأورام كاحتياج عاجل للمستشفى سبق وأن تمت مطالبة وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق به لسد النقص الحاصل.

كما استلم مركز مصراتة الطبي أيضًا شحنة من أدوية علاج الأورام بناءً على احتياجات أحالها إلى وكيل عام وزارة الصحة، حسب ما أوردت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق .

وبينت الوزارة أن شحنتين من أدوية علاج الأورام سيجري تسليمها إلى المعهد القومي لعلاج الأورام في مدينة صبراتة ومستشفى طرابلس الجامعي.. وأوضح مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة “محمود بن محمود” أنه بناءً على محضر اجتماع سابق ترأسه الوكيل تم توفير احتياجات عاجلة لـ 4 مراكز وأقسام لعلاج الأورام وفقًا لما أحالته المراكز من احتياجات.

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