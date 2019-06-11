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“قلب تاجوراء” يستأنف عملياته

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استأنفت وحدة عمليات القلب المفتوح داخل المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في ضاحية تاجوراء بطرابلس نشاطها وعملها في إجراء العمليات الجراحية رغم كل الظروف التي تمر بها العاصمة حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمركز .

أجريت عملية قلب مفتوح صباح أمس الثلاثاء لأحد المرضى وزراعة 3 شرايين من قبل الدكتور خالد طالب والدكتور المساعد محمد عليوة وبمشاركة الأطقم الطبية والطبية المساعدة من تمريض وفنيين قلب وتخدير وتعقيم .

وذكر المركز في منشوره أن عملية القلب المفتوح وزراعة الشرايين قد تكللت بالنجاح وأن المريض بحالة جيدة .. يشار إلى أن طاقم الأطباء من العناصر الليبية التي تثبت يوماً بعد يوم مهارة الطبيب الليبي في حالة ما توفرت له الإمكانيات والرعاية اللازمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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