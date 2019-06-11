“قلب تاجوراء” يستأنف عملياته

استأنفت وحدة عمليات القلب المفتوح داخل المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في ضاحية تاجوراء بطرابلس نشاطها وعملها في إجراء العمليات الجراحية رغم كل الظروف التي تمر بها العاصمة حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمركز .

أجريت عملية قلب مفتوح صباح أمس الثلاثاء لأحد المرضى وزراعة 3 شرايين من قبل الدكتور خالد طالب والدكتور المساعد محمد عليوة وبمشاركة الأطقم الطبية والطبية المساعدة من تمريض وفنيين قلب وتخدير وتعقيم .

وذكر المركز في منشوره أن عملية القلب المفتوح وزراعة الشرايين قد تكللت بالنجاح وأن المريض بحالة جيدة .. يشار إلى أن طاقم الأطباء من العناصر الليبية التي تثبت يوماً بعد يوم مهارة الطبيب الليبي في حالة ما توفرت له الإمكانيات والرعاية اللازمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية