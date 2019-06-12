هون .. متطوعون ينيرون شوارع المدينة

تقرير|218

تواصل فرقة العمل التطوعي في مدينة هون حملة “شوارعنا” التي تعنى بصيانة الطرقات والشوارع وتهيئة وتعديل المطبات بالمواصفات القياسية وإنارة الطرقات والحدائق العامة والميادين .

بدأت الفرقة تخصيص أعمالها قبيل شهر رمضان لأعمال إنارة الشوارع ومداخل المدينة الشرقي والغربي والأوسط، بالتعاون مع قسم الإنارة للشركة العامة للكهرباء/مكتب هون.

وأثمر التعاون –حسب رئيس فرفة العمل التطوعي “السنوسي الأمين”- عن إنارة جميع مداخل المدينة بعد أن توفرت المواد اللازمة من مكتب الكهرباء وبوجود بارز لرجال المرور الذين لم يغيبوا عن هذه الحملة وكانوا في الموعد لتأمين الحملة وضبط المرور أثناء العمل النهاري والليلي.

وأضاف “السنوسي” أن هذه الحملة هي حملة تطوعية من قبل فرقة العمل التطوعي بهون وأن هذه الصيانة ستدخل للمرحلة الثانية وهي صيانة أعمدة الإنارة داخل المدينة هون وشوارعها وميادينها الداخلية وبشكل كامل .

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