عميد بلدية بني وليد يتفقد “التقنية الإلكترونية”

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قام عميد بلديـة بني وليد “سالم انوير” بزيارة تفقدية إلى كلية التقنية الإلكترونية للوقف علي احتياجات المؤسسة ومتابعة عملية إنشاء قاعة المؤتمرات الحديثة الخاصة بالكلية.

شملت زيارة “انوير” أيضاً جولة في مركز التدريب بالكلية للاطلاع على إمكانياته ومدي قدرته علي تدريب موظفي المجلس البلدي وموظفي القطاعات الخدمية بالمدينة من أجل رفع مستوى كفاءة الموظفين وفي إطار ربط الكلية بالمجتمع والمساهمة في تطوير قدرات الموارد البشرية على مستوى بني وليد.

كما أكد عميد البلدية من خلال الزيارة على الوقوف مع إدارة الكلية ودعمها بجميع الإمكانيات في أسرع وقت ممكن.. تجدر الإشارة إلى أن كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد تعد من أهم الكليات وأبرزها على مستوى ليبيا وخرجت العديد من الكوادر العلمية على مدار 40 عاماً الماضية.

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