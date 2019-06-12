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لا تطعيمات للأطفال في بني وليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

ناشد مدير المكتب الاعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد “محمـد بالنيران” وزارتي الصحة -بحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة- توفير التطعيمات الإجبارية في أسرع وقت ممكن، قبل انتشار أي مرض بين الأطفال وفقدان السيطرة عليه.

وقال بالنيران لــ 218 إن “مكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع-التابع لإدارة الخدمات الصحية بني وليد- يعاني من نقص حاد في التطعيمات الاجبارية الخاصة بالأطفال منذ 4 أشهر، لاسيما في هذه الظروف التي تشهد زيادة متنامية في عدد النازحين للمدينة بشكل يومي الفارين من وطأة الاشتباكات الجارية في العاصمة.

وأضاف “بالنيران” أن المتوفر في الوقت الحالي–فقط- تطعيمة المواليد (الأسبوع) وبعدد محدود، أما بقية التطعيمات فغير متوفرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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