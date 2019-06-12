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تيجي .. بدء الامتحانات الفصلية بالمعهد العالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد المعهد العالي للعلوم والتقنية في مدينة تيجي انطلاق الامتحانات النصفية الفصلية لسنة 2019 وتشمل الامتحانات ثلاثة أقسام،الهندسة الكهربائية والحاسوب والمهن الطبية وحسب ما أفاد به رئيس قسم المهن الطبية في المعهد –”أحمد الحضيري”- فإن الإمتحانات تستمر لمدة 10 عشرة أيام .. فيما تنطلق الامتحانات النهائية بعد أسبوعين وتتخلل الفترة إقامة محاضرات إضافية للطالبات والطلبة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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