تيجي .. بدء الامتحانات الفصلية بالمعهد العالي

شهد المعهد العالي للعلوم والتقنية في مدينة تيجي انطلاق الامتحانات النصفية الفصلية لسنة 2019 وتشمل الامتحانات ثلاثة أقسام،الهندسة الكهربائية والحاسوب والمهن الطبية وحسب ما أفاد به رئيس قسم المهن الطبية في المعهد –”أحمد الحضيري”- فإن الإمتحانات تستمر لمدة 10 عشرة أيام .. فيما تنطلق الامتحانات النهائية بعد أسبوعين وتتخلل الفترة إقامة محاضرات إضافية للطالبات والطلبة .
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
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