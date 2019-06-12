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كشافة البيضاء يطلقون حملة تبرعات لـ غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

انطلقت من مفوضية كشاف البيضاء، حملة التبرعات لصالح المتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت مؤخرأ مدينة غات وماجاورها من ضواحي وبلدات.

قسمت الحملة على 3 مناطق في مدينة البيضاء ويستهدف القائمين على الحملة كافة المحال التجارية والمارة والمواطنين من أهل الخير والإحسان –حسب ما أفاد أحد القادة الكشفيين بالمفوضية- الذي أضاف أنه بعد الاجتماع بالكشفيين انطلقوا بصناديق التبرعات يوزعونها في أماكن مخصصة داخل المحال التجاري وبعض المؤسسات التي يرتادها المواطن .

تتواصل حملة كشافة البيضاء على مدار أيام ثلاثة بدون توقف ليتم من ثم إرسال القيم المالية إلى مفوضية كشاف سبها وبدورها توزع الأموال كل حسب احتياجاته من المتضررين في غات .. مع الإشارة إلى أن الحملة ضمن حملة أوسع، انطلقت في كافة مفوضيات المنطقة الشرقية لمساندة أهالي غات .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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