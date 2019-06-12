كشاف درنة يبادرون لدعم غات

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انطلقت في مدينة درنة حملة تبرعات تشرف عليها مفوضية درنة للكشاف والمرشدات تحت شعار : “غات أنتم منَّا ونحن لكم”..وتتستمر الحملة على مدار أيام أربعة .

وتأتي مشاركة كشافة درنة ضمن الحملة الأسوع التي انطلقت على مستوى المنطقة الشرقيه من طبرق شرقاً وتمتد حتى مدينة سرت غرباً حيث تعود عائدات هذه الحملة لأهالي مدينة غات وماجاورها ودعهم بعد ماعانوه من السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة .

وميز حملة درنة المشاركة الفاعلة لجميع الأعمار من منستبي الحركة الكشفية بالمدينة ومنهم من الرعيل الأول حيث عمل الجميع كخلية نشطة للمساهمة في إغاثة أهل غات والمبادرة في التخفيف عنهم.

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