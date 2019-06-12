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ليبيا: المبعوث الأممي غسان سلامة في طرابلس لإحياء العملية السياسية المتعثرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء في طرابلس برئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج، وأيضا مع نائبه أحمد معيتيق، في لقاءين منفصلين تم خلالها بحث سبل إحياء العملية السياسية المتعثرة، على ما أعلنت بعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا دون تقديم تفاصيل إضافية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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