لاثالث لهما… أمير سعودي يشعل "تويتر" بحديث عن محمد بن سلمان

وأوضح الأمير عبد الرحمن قائلا: “أول شيء الأمير محمد بن سلمان ثاني ولي الأمر الذين لا ثالث لهما وهو ولي العهد الله يحفظه واثنيهم، الملك الله يحفظه وولي العهد هما ما بايعناهم على السمع والطاعة وأنا أرى فيما يتعلق بالمقامين الكريمين ينبغي تجاوز الاعتبارات فارق السن البروتوكولية لأنه هذول ولاة أمر ومن هذا المنطق أقول سيدي وانا متشرف بذلك”.
س:- لماذا تقول سيدي ولي العهد وأنت أكبر سنّاً منه؟ (1) الإجابة على السؤال على 3 أجزاء pic.twitter.com/naSN2cywOf
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019
وتابع قائلا: “الحديث يطول في الأمير محمد، الأمير محمد بن سلمان وفق ما أراه أنا وفق رؤيتي لنشاطه العام والعلني الملحوظ للجميع ولقاءاته وشرفت بالجلوس معه لمرات قليلة وليست بالكثيرة، شخص أو قائد يدرك ماذا يريد وعندنه طريقه واضحة لتنفيذ ما يريد، شخص يبحث عن مكانة مميزة لبلاده تليق بشعبها الكريم ويعمل 20 ساعة في اليوم تقريبا القريبين منه وفق ما أعلم ما ينوم إلا أربع أو خمس ساعات لتحقيق هذه الرؤية ولأنها رؤية طموحة، في البداية عندما طرحت الرؤية كان الناس تعتقد أنها أقوال غير قابلة للتنفيذ ولكن الأمير محمد أثبت أنه عندما يقول شيء يسعى لتنفيذه وعندما تواجهه عراقيل عنده أساليبه لتخطيها يدرك أن رؤيته كبيرة وبالتالي العراقيل متوقعة ويدرك أن إيقاعه أسرع ربما من بعض الناس في المجتمع”.
(2) تكملة الإجابة وحديث عن سمو ولي العهد حفظه الله pic.twitter.com/xwZAui9jYa
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019
وأردف: “الأمير محمد بالمناسبة في شيء لازم أقوله عنه للأمانة يقبل الرأي المخالف ويقبل الرأي الآخر، ولكن لا يقبل الرأي المخالف والرأي الآخر من أحد عنده أجندة، أجندة ضد أمن البلد أو ضد شرعية البلد ضد تحقيق ما يطمح إليه من رؤية فذة..”.
(3) تكملة الإجابة وحديث عن سمو ولي العهد حفظه الله pic.twitter.com/TbFDiY7qor
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019
وردا على سؤال نصه: ” يدعي المسؤولون القطريون أن ما دار في تسجيلات الحمدين مع القذافي كانت بتنسيق مع القيادة السعودية وعلمها ما رأيك؟” أجاب الأمير عبدالرحمن: “هذه دائما كذبة يرددونها وما ادري يعني يعتقدون أننا سذج كي نصدق الشيء هذا؟ هم يعلمون جيدا أن أول تسجيل طلع كان تسجيل وزير الخارجية الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم وهذا لما طبع ما طلع تسجيل الأمير السابق الشيخ حمد، ووصل للمملكة وحمد بن جاسم كان حينها تدبيراته للسعودية كان نوع عشان نعرف القذافي وش عنده وتم السكوت على الموضوع..”.
س:- يدّعي المسؤولون القطريون أن مادار في تسجيلات الحمدين مع القذافي كانت بتنسيق مع القيادة السعودية وعلمها ما رأيك؟.. (1) الإجابة على جزئين pic.twitter.com/79oGyIjSBw
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019
تكملة الإجابة عل س:- يدّعي المسؤولون القطريون أن مادار في تسجيلات الحمدين مع القذافي كانت بتنسيق مع القيادة السعودية وعلمها ما رأيك؟.. (2) pic.twitter.com/O0MXjtKc9Z
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 11, 2019
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