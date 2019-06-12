اجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا

بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، اليوم الأربعاء، في تونس، اجتماعاً تشاورياً حول الأوضاع في ليبيا.

ويأتي الاجتماع، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة التونسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

ويبحث وزراء خارجية الدول الثلاث، خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر ، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر إبريل ، واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس.

وقد عقد وزراء خارجية الدول الثلاث ستة اجتماعات في كل من تونس والجزائر ومصر، تنفيذاً “لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا” الصادر بتونس يوم 20 فبراير 2017.

جدير بالذكر أن إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا جاء تجسيداً لمبادرة الرئيس التونسي، لتسوية الأزمة الليبية، ويعتمد بالخصوص على تحقيق المصالحة الشاملة في هذا البلد والحفاظ على سيادته ووحدته الترابية والتمسك بالحلّ السياسي ورفض أي حلّ عسكري وأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.

ويرى مراقبون أن هناك تباينا في وجهات النظر بين هذه البلدان الثلاثة بشأن الحل في ليبيا، الأمر الذي يعيق إمكانية وصولها إلى حل حقيقي للأزمة، ويضعف تأثيرها على الأطراف المتصارعة على الساحة الليبية.

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