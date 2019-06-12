ما هو الشرط الذي أبلغه السراج لسلامة لاستئناف العملية السياسية؟

اشترط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لاستئناف « العملية السياسية وضع قواعد جديدة لهذا المسار»، مشددا على ضرورة «ألا يكون حكراً على أي فرد أو مجموعة» وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء شرط السراج خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، والذي جرى خلاله مناقشة «مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف العدوان واستئناف العملية السياسية».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج «جدد خلال الاجتماع تأكيده بأن حكومة الوفاق ستستمر في مقاومة ودحر العدوان، وأنه لا تنازل عن معركة بناء الدولة المدنية، وأكد أن استئناف العملية السياسية مرهون بوضع قواعد جديدة لهذا المسار، وألا يكون حكراً على أي فرد أو مجموعة».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن سلامة أكد من جهته «أن المجتمع الدولي يدرك أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، كما أعلن رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي».

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