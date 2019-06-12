وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون اليوم اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا

عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم الأربعاء بتونس، اجتماعا تشاوريا حول ليبيا، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وأوضح بيان للخارجية التونسية الثلاثاء، أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية ومناقشة الخطوات المطلوبة لتشجيع الأطراف الليبية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

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