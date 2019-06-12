غوتيرش والجهيناوي يبحثان عدداً من القضايا من بينها الوضع في ليبيا

التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أمس الاول بنيويورك، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم تونس إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

وأعرب الأمين العام للامم المتحدة عن عميق تقديره للمجهودات التي تقودها تونس في سبيل دعم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء على هامش زيارة العمل التي أداها الجهيناوي إلى نيويورك لمواكبة انتخاب تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

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