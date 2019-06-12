اللواء 73 مشاة: القوات المسلحة صدت هجوما كبيراً لقوات الوفاق

قال المركز الاعلامي للواء ثلاثة وسبعين مشاة إن القوات المسلحة نجحت في صد هجوم لأكبر قوة لمن وصفها بالمليشيات على ثلاث نقاط متمثلة في كوبري المطار والأحياء البرية والمطار من خلال نقطتي مفرق الرملة والطويشة.

المركز الاعلامي أوضح في منشور له على صفحته الرسمية أن الميليشيات تكبدت خسائر في صفوفها ولم تنجح في اجتياز نقطة واحدة من نقاط الجيش،وأن القوات المسلحة قامت بهجوم مضاد وتقدمت في نقاط جديدة باتجاه كوبري السواني وأن التحركات الأخيرة لمن وصفها بالمليشيات باءت بالفشل الذريع بالرغم من العدد الكبير من المرتزقة الذين جز بهم بحسب المركز.

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