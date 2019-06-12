بالصور.. مساعدات و10 ملايين دينار تصل غات

وصلت لمدينة غات شحنة مساعدات وسيولة نقدية تقدر بـ10 ملايين دينار لتقديم يد العون للسكان المتضررين من السيول والفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن هذه المساعدات التي وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية تأتي في إطار جسر جوي أقره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مشيرا إلى أن السيولة النقدية سيتم توزيعها على المصارف العاملة في مدينة غات.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء أتى لرفع معاناة السكان والتخفيف من حدة مأساتهم الأخيرة.

يشار إلى أن قيادة الجيش كانت قد أطلقت في وقت سابق بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة جسرا جويا لإغاثة المتضررين في مدينة غات.

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