أمن بنغازي يضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور

العنوان_بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من ضبط مصنع خمور متكامل وضبط الشخص القائم على هذا النشاط في منطقة الكيش.

وأوضح القسم أنه بعد جمع المعلومات والتحري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الإذن بتفتيش المنزل المستعمل للممارسة هذا النشاط غير المشروع تمت مداهمة المكان وضبط كل ما يعد حيازته جريمة.

وأكد أنه تم ضبط مصنع للكحول متكامل وثمانية عبوات ستة لتر (بانقة) مليئة بالمواد المسكرة وتم إعدام باقي الكمية أثناء المداهمة حسب تعليمات النيابة العامة.

وأشار القسم إلى أنه بعد ضبط المدعو (أ.أ.م) والتحقيق والاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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