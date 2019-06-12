مناشدات لحسم أمر البحارة المحتجزين في ليبيا

شرع مواطنون أوكرانيون في حملة لجمع تواقيع لرفعها في التماس لرئيس البلاد “فلاديمير زيلنيسكي” بهدف المساعدة في حملة إنقاذ البحارة المحتجزين في ليبيا.

وأشار تقرير أعده الموقع الإلكتروني لمحطة تلفزيون “أوكرانيا 112” الناطق باللغة الإنجليزية إلى أن هؤلاء البحارة البالغ عددهم 14 تم اعتقالهم في ليبيا خلال العام 2017 وهم ما زالوا محتجزين هناك منذ ذلك الحين فيما فشلت جهود المحامين الليبيين في حسم القضية.

وأكد التقرير أن أسر هؤلاء البحارة حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع الرئاسة الأوكرانية ليتلقوا ذات الجواب “إنها ليبيا.. ولا يمكن تقديم أي نوع من المساعدة بشأنها” مبينا أن كافة وثائق البحارة قد تم إتلافها وسفينتهم لسبب ما هي الآن في ميناء مدينة “مورمانسك” الروسية.

وأضاف التقرير أن أسر هؤلاء البحارة توجهوا في التماسهم للرئيس “زيلنيسكي” قائلين: نحن ننتظر عودة أبنائنا أيها الرئيس اقرأ التماسنا هذا وساعدنا أرجوك” مؤكدا أن الالتماس تضمن أسماء البحارة الـ14 وتم التوقيع عليه من قبل 658 شخصا حتى الـ10 من يونيو، فيما يحتاج ليكون ذا قيمة اعتبارية إلى 25 ألفا من التوقيعات.

يشار إلى أن قوات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق احتجزت الناقلة الأوكرانية “روتا” مع طاقمها المؤلف من 14 بحار في أبريل من العام 2017 ليتم توجيه الاتهام لهم بتهريب المشتقات النفطية رغم عدم وجود أي حمولة من هذا النوع في الناقلة التي كانت في طريقها لتحمل أولى حمولاتها ليتم في البداية التحفظ على البحارة الـ14 في قاعدة عسكرية في العاصمة طرابلس قبل أن يتم نقلهم لاحقا إلى السجن حيث يعانون من ظروف صحية صعبة وسوء التغذية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية