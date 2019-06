“السعيدي”: المجتمع الدولي يسعى لإطالة أمد الأزمة في ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب، علي السعيدي، أن المجتمع الدولي لايزال يسعى لإطالة أمد الأزمة في ليبيا، كما أنه لم يكن شريكا حقيقيا في حربه ضد الإرهاب في البلاد.

وأكمل السعيدي، “ومن هنا نفهم أن مجلس الأمن لا يريد أن يساعد الجيش الليبي، وأن تنظيم داعش الإرهابي لازال ينتشر فى الجنوب، وأن محاربته تحتاج إلى دعم دولي وإقليمي، مضيفا ” وندرك جيدا أن وجود داعش فى ليبيا أطال الأزمة، خاصة من ناحية الاستقرار الأمني والخدمي والاقتصادي والسياسي”.

وأكد السعيدي أن ” الدول الداعمة لتنظيم داعش فى ليبيا لازالت تدعمه بتوفير ونقل الأسلحة للداخل الليبي”.

