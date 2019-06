البحرية الليبية: لن نسمح بعمل منظمات الإنقاذ قبالة سواحلنا

نقلت وكالة الأناضول للأنباء أن البحرية الليبية قالت، إنها لن تسمح مجدداً بعمل المنظمات الدولية النشطة في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل البلاد. وقالت الوكالة إن ذلك جاء في تصريح لفضائية ليبية، أدلى به العميد بحار أيوب قاسم المتحدث باسم قوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني . وأعلن العميد أيوب أن “القوات البحرية لن تسمح بعودة المنظمات الدولية للعمل قبالة السواحل الليبية، حتى لا تعود موجة الهجرة غير الشرعية والقوارب التي تحمل على متنها آلاف المهاجرين”، في إشارة لمنظمات الإنقاذ غير الحكومية. وأضاف أن “دعوة وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا لاستعادة كامل مهام عملية صوفيا البحرية تنسجم مع توجهات البحرية الليبية”. وقد اتهم المتحدث في تصريحات سابقة تلك المنظمات بـ”انتهاك شرعية المياه الليبية وعرقلة أي اتفاق مع الأوروبيين يخدم ليبيا بخصوص الحد من الهجرة غير النظامية”، كما اتهم بعضها بـ”التواصل مع عصابات الهجرة”. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أذن لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر. ويتيح القرار للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن. وشهدت موجة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية تراجعا ملحوظا خلال العام الجاري خاصة المهاجرين القاصدين إيطاليا بنسبة 90%، بينما عادت وارتفعت خلال الشهرين الماضيين بسبب المعارك المسلحة التي تشهدها طرابلس الليبية بحسب تصريحات لمسؤولين ايطاليين وأمميين.

