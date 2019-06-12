بودبوس: الهلال الأحمر تمكن من إيصال شحنة من المساعدات لأهالي غات

قال مدير إدارة الإمداد والدعم بالامانة العامة للهلال الأحمر الليبي عمر بودبوس ، إن الجمعية تمكنت من إيصال شحنة من المساعدات لأهالي منطقة غات، وهي عبارة عن مراتب وأواني طهو، جزء منها يخص وزارة الشئون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة.

وأكد بودبوس لقناتنا أن جمعية الهلال الاحمر تنسق مع السلطات المحلية في عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة، مبينا أن الجمعية تستهدف الاسر الأكثر تضررا موضحا أن الجمعية تمتلك قوائم بأسماء العائلات الأكثر احتياجا بالتنسيق مع مديرية الامن الوطني والجهات المحلية في المدينة.

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