المتوسط:

أفاد مدير إدارة الإمداد والدعم بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، عمر بودبوس، بأنَّ الجمعية تمكنت من إيصال شحنة من المساعدات لأهالي مدينة غات.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع السلطات المحلية، إلى أنَّ عملية توزيع المساعدات تأتي على الأسر الأكثر المتضررة.

وتستهدف الجمعية، الأسر الأكثر تضررًا، موضحا أن الجمعية تمتلك قوائم بأسماء العائلات الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن الوطني والجهات المحلية في المدينة.

The post «الهلال الأحمر»: وصول شحنة من المساعدات لأهالي غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية