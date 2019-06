المتوسط:

أكد المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، أن روسيا تهدف إلى استغلال نفوذها في ليبيا للعمل على اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشار واينر، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنَّ روسيا تعمل على على حلحلة الوضع المتأزم في في البلاد استعدادًا لخوض انتخابات 2019.

