اليوم.. اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث الأزمة الليبية

يعقدُ وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا في تونس بشأن بحث مستجدات الأزمة الليبية، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وأشار بيان للخارجية التونسية، إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية التونسية، إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية ومناقشة الخطوات المطلوبة لتشجيع الأطراف الليبية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

