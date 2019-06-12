نقابة معلمي بنغازي تنظم وقفة إحتجاجية أمام مركزي البيضاء

العنوان_البيضاء أعلنت نقابة معلمي بنغازي، عن عزمها تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الأربعاء. ودعت النقابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، المعلمين إلى المشاركة في الوقفة والمطالبة بحقوقهم . وقال مسؤول الإعلام في نقابة المعلمين ناجي الشريف ان التجمع سيكون على تمام الساعة السابعة صباحاً من أمام مقر النقابة في منطقة سيدي …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
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