إغلاق قسم النساء و الولادة في مستشفى تازربو

أفادت مصادر خاصة لــ218 بإغلاق مستشفى تازربو العام في المدينة نتيجة الانفلات الأمني، ويعد هذا المستشفى المرفق الصحي الوحيد في المدينة
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قناة 218 الليبية
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