إنقاذ 5 مهاجرين قرب شواطئ مالطا

أعلن جهاز حرس السواحل، إنقاذ 5 مهاجرين بينهم ليبيين اثنين أبحروا من الزاوية، حيثُ تمَّ إنقاذهم قرب شواطئ مالطا.

وأضاف الجهاز، أن بلاغا ورد إليهم يوم 4 يونيو 2019م من رئاسة أركان القوات البحرية، يفيد بفقدان الاتصال بقارب مطاطي صغير يحمل على متنه 5 أشخاص أبحروا من منطقة الزاوية بغرض الهجرة غير الشرعية، من بينهم ليبيين اثنين، تبين لاحقا أنهما اتصلا بذويهما عبر هاتف الثريا عندما أبحر القارب.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه مع فقدان الاتصال بالقارب قام ذويهما بالتبليغ عن القارب المطاطي، ووصل البلاغ إلى حرس السواحل الذي قام بإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد تحديد المنطقة المحتملة لتواجد وإبحار القارب المفقود.

وأفاد الجهاز، بأنه جرى التعميم على مختلف الأجهزة المحلية والدولية بمواصفات القارب، وبتاريخ 8 يونيو 2019م رصد الطيران البحري الإيطالي قارب مطاطي صغير يحمل نفس مواصفات القارب المفقود وعلى متنه 5 أشخاص في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، فجرى إنقاذهم والإبحار بهم إلى مالطا.

من جانبه أحال مركز البحث والإنقاذ المالطي أسماء المهاجرين الليبيين اللذين تم إنقاذهما، وكانت الأسماء تتطابق مع الشخصين اللذين تم الإبلاغ عنهما، وتم إبلاغ ذويهم.

