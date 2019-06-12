تونس تحتضن الإجتماع الوزاري التشاوري السابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا

ليبيا – يعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم الأربعاء بتونس اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

بيان الخارجية التونسية أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أبريل الماضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية ومناقشة الخطوات المطلوبة لتشجيع الأطراف الليبية لوقف الاقتتال والعودة إلى طاولة المفاوضات بما يمكن من حقن دماء الليبيين وحماية وحدة ليبيا ومقدراتها،

ويأتي الإجتماع انطلاقاً من الإيمان بالدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به دول الجوار في مرافقة الأطراف الليبية وإسنادها في مسار التسوية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة بما يساعد على إعادة الثقة بين الأطراف الليبية وإحياء العملية السياسية من خلال الحوار الليبي – الليبي الشامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية