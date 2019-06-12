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القوات المسلحة تؤكد احترامها للمواثيق الدولية الخاصة بالحروب

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

نفى المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة باستخدام الالغام وزراعتها حول مطار طرابلس العالمي.

وأكد المركز الاعلامي في بيان له اليوم أن فبركات وادعاءات تنظيم الاخوان وعصاباتهم هذه جاءت نظرا لحجم الخسائر التي تكبدوها ولما وصلوا إليه من إنهاك وإعياء.

وأشار المركز إلى أن القوات المسلحة تحترم المواثيق والأعراف الدولية وملتزمة بالقانون الدولي الإنساني لحقوق الانسان ، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تقم باستخدام الالغام بكل أنواعها في أي مواجهة سابقة أو حالية مع العصابات الارهابية الاجرامية بحسب البيان.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • لان الاخوانى غبى منه فيه ستجد انهم هم من احضروا الألغام وحاولوا زراعتها فانفجرت فيهم فهم يخربون بيوتهم بايديهم وايدى الليبيين الشرفاء ويتصورون انهم يستطيعون زراعة المبكبكة مع الألغام انهم بلا عقل أصلا دمى تحركهم رؤوس خرفانية غبية المهم ربنا خلصنا منهم بالغام من غير الغام المهم يطيروا من مطار طرابلس الى جهنم

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