«حرس السواحل» يُعلن إنقاذ 60 مهاجرًا غرب الخمس

أعلن جهاز حرس السواحل، إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وذلك على بعد (92) ميل شمال غرب الخمس.

وأوضح حرس السواحل وأمن الموانئ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تلقى بلاغا من غرفة عمليات حرس السواحل، أمس الثلاثاء، حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية، مشيرًا إلى أن دورية تابعة للجهاز عثرت على قارب مطاطي يحمل على متنه عدد (60) مهاجرا غير شرعي بينهم امرأة من التوغو، و4 أطفال، و49 من السودان، و5 من بنغلاديش، وواحد من تشاد، وآخر من مالي.

وأفاد الجهاز، بأنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء سوق الخميس، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

