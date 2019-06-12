المتوسط:

استلمت مخازن مستشفى طرابلس المركزي، شحنة من أدوية علاج الأورام أحيلت كاحتياج عاجل للمستشفى إلى وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

وأفاد مسؤول بمركز مصراتة الطبي، بأن المركز استلم أيضًا شحنة من أدوية علاج الأورام، مبينًا أن شحنتين من أدوية علاج الأورام سيجري تسليمها إلى المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة ومستشفى طرابلس الجامعي.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة محمود بن محمود، أنه بناءً على محضر اجتماع سابق ترأسه الوكيل تم توفير احتياجات عاجلة لـ 4 مراكز وأقسام لعلاج الأورام وفقًا لما أحالته المراكز من احتياجات.

The post «صحة الوفاق»: وصول شحنة أدوية لمستشفى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

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