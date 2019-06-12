إخماد حرائق متفرقة اندلعت بالرياينة الشرقية

تمكن فرع هيئة السلامة الوطنية ببلدية الرياينة من إخماد تسعة حرائق متفرقة اندلعت بمنطقة شماخ الواقعة بالرياينة الشرقية واستمرت ليومين متواصلين.

وقال فرع الهيئة إن العناصر التابعة لها قاموا بإخماد هذه الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بالتنسيق مع مديرية أمن المدينة ومساعدة متطوعين من الأهالي الذين قاموا بتوفير صهاريج المياه.

وأضاف فرع هيئة السلامة الوطنية أن هذه الحرائق لم يسفر عنها أية أضرار بشرية إلا أنها طالت إحدى حظائر السيارات متسببة في حرقها ، محذرة من عودة نشوب هذه الحرائق عن طريق إشعال النيران في الأشجار والأغصان الجافة.

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