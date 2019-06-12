تعميم بشأن سير الدراسة والامتحانات

أصدر مدير المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة تعليم الوفاق محمود البوعزي تعميما بشأن نظم الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2018 – 2019.

وعلل البوعزي إصدار التعميم بالظروف الاستثنائية التي تمر بها العديد من البلديات في المنطقة الغربية التي نجم عنها معاناة وتهجير ونزوح التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل التعليمية إلى مدارس أخرى في ذات البلدية أو خارجها وهو الأمر الذي ترتب عليه معاناة ومشاق في سبيل إكمال الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وأضاف أن التعميم جاء بعد تدارس كافة الترتيبات اللازمة لمساعدة التلاميذ والطلبة على إنهاء عامهم الدراسي.

هذا وتنشر لكم 218 التعميم والتعليمات المرفقة به مع جداول الدراسة لكافة المراحل التعليمية الأولية:

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