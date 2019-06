المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لتأمين العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وتحيي وزارة الداخلية الجهود التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في فرض الأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس.

