«اليونيسيف»: حصول المهاجرين واللاجئين على مياه صالحة للشرب قريبًا

أعلنت منظمة اليونيسف، اليوم الأربعاء، أنها شرعت في إصلاح مضخات للمياه وإجراء صيانة لمرافق المياه والصرف الصحي بمنطقة طريق السكة في العاصمة طرابلس.

وأفادت المنظمة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيحصل 425 مهاجرًا ولاجئًا، بمن فيهم 37 طفلًا، على مياه صالحة للشرب.

وأشارت المنظمة إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح وصول المياه النظيفة للمواطنين دون انقطاع أمرًا مهمًا للغاية.

