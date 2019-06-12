الشلوي: بعض الدول الخارجية قلقة على مصالحها التي تخدمها الميليشيات في طرابلس

ليبيا – إنتقد عضو مجلس النواب فرج الشلوي أمس الاثنين تزايد التدخل الخارجي في الشأن الليبي الذي كان اخره استقبال المبعوث الأممي غسان سلامة لوفد أوروبي يزور ليبيا بصفة غير رسمية ومقابلة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع السفير الايطالي وزيارته لمصراتة.

الشلوي أعتبر في تصريح خاص لموقع” المختار العربي” أمس الثلاثاء أن الدول الخارجية تبحث عن مخرج بعد أن شعرت بقرب الجيش الليبي من تحقيق النصر علي المليشيات المسلحة المسيطرة على ليبيا ، مؤكداً قلق هذه الدول على مصالحها التي تخدمها المليشيات المسلحة في طرابلس.

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