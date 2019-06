المتوسط:

وصلت لبلدية غات على متن الخطوط الإفريقية شحنة من المساعدات وسيولة نقدية بقيمة 10 مليون دينار ليبي لمصارف المدينة، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي وسكان مدينة غات المتضررين من السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال المدة الماضية.

وتأتي هذه المساعدات، ضمن جسر المساعدات الجوي لمدينة غات من قبل حكومة الوفاق الوطني بإشراف وزارة الداخلية.

