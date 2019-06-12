الخارجية المصرية: اجتماع تونس سيبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم، إلى تونس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي.

وأشار حافظ إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير في الخامس من مارس الماضي.

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