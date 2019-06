المتوسط:

أفادت جمعية الهلال الأحمر التونسي، بأنَّ سفينة تقل 75 مهاجرًا أغلبهم من بنغلاديش لا زالوا عالقين قبالة سواحل تونس، بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئها منذ 12 يومًا.

وأشار المسؤول في الهلال الأحمر التونسي منجي سليم، إلى أنَّ المهاجرين عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل جرجيس بعد أن رفضت سلطات تونس السماح للسفينة التي أنقذتهم بالرسو في موانئها”.

وأضاف أن وضعهم “مقلق”، مشيرا إلى أن 64 مهاجرا من المجموعة على متن السفينة من بنغلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان.

وتشير السلطات المحلية في محافظة مدنين، إلى أن مراكز إيواء المهاجرين في المنطقة مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد.

The post «السلطات التونسية» ترفض السماح لسفينة بالرسو قبالة سواحلها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية