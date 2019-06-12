جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأربعاء‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأربعاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية جدة 02:30 تأخير متوقع

الافريقية اسطنبول 08:20

البراق تونس 10:00

الراحلة طرابلس 12:30

الليبية جدة 13:30 تأخير متوقع

الافريقية تونس 17:00

البراق طرابلس 18:10

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:00

الليبية جدة 09:30 تأخير متوقع

الراحلة طرابلس 11:15

البراق تونس 15:00

الافريقية اسطنبول 15:40

البراق طرابلس 21:20

الليبية جدة 20:00 تأخير متوقع

الافريقية تونس 21:40

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