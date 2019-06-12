الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء إن درجات الحرارة تبقى مرتفعة هذا اليوم على أغلب المناطق بينما تسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على شمال غرب ليبيا خاصة المناطق الساحلية.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-44) مْ وتسجل انخفاضا يوم الغد على المناطق الممتدة من راس أجدير إلى مصراته وسهل الجفارة حيث تتراوح مابين (25-33) مْ.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية غربية الي متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 – 35) مْ على الساحل الممتد من بنغازي إلى امساعد والجبل الأخضر ومابين (38-42) مْ على الخليج والدواخل وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بينما تتكاثر السحب على غدامس مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 40 – 44) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 43) مْ.

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