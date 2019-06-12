صحة الوفاق تطمئن الليبيين بشأن هذه المواد الاستهلاكية

أكد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة أن النزلات المعوية التي يتعرض لها الأطفال حاليا نتيجة تعرضهم لفيروس يتكاثر في فصل الصيف وبالذات هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء وتعرض الأطعمة المتواجدة بالثلاجة للتلف دون انتباه أولياء الأمور وكذلك خروج الأطفال للعب خارج البيت أثناء فترة الظهيرة وتعرقهم وعدم الاستحمام .

واضاف المكتب الاعلامي لوزارة الصحة انه اتخذت كافة التدابير الوقائية للحالات بمستشفى الجلاء وغيرها وإعطائهم أملاح تعويضية نجح خلالها الأطفال في اجتياز هذه المرحلة .

وعن نشر الوزارة خبر ان البطيخ المتواجد حاليا بالسوق سبب في حالات مشابهة لنزلات معوية بمدينة سرت وضواحيها نفى ذلك مؤكدا بأن هناك صفحات مزورة تنشر أخبار كاذبة في العديد من الأحيان باسم الوزارة .

مؤكدا بأن هناك طبيب في عيادة خاصة شخص بعض الحالات التي ترددت على عيادته دون إجراء تحاليل لعينات لبعض تلك الحالات ولذلك تنفي الوزارة نشرها الخبر عن البطيخ لأنها لم تجري اي تحليلات حتى تنشر مثل تلك الأخبار وان البطيخ الليبي أمن الى حد الآن .