السويحلي: مصرون على دحر عدوان حفتر

أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة وجود حالة من الإصرار لدى القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على دحر ما عبر عنه بـ”عدوان حفتر”.

وغرد السويحلي في حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تأكيده هذا جاء خلال لقاء جمعه بالسفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” مبينا وجوب “اجتثاث” مشروع حفتر مهما كان الثمن على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي في تغريدته أنه لا مجال لأي أحد للاستيلاء على السلطة بعد فبراير أو القيام بالحكم عبر القوة وتحت أي ذريعة كانت أو من قبل أي طرف كان مشيرا إلى أن هدفه الذي لن يحيد عنه يتمثل في إقامة دولة مدنية ديمقراطية.

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