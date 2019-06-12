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معيتيق يبحث سبل مساعدة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتماعا مع ممثلي وزارات الصحة والمواصلات والحكم المحلي والمالية في حكومة الوفاق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم اتخاذه للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات واستعراض سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان المدينة‎ لتجاوز الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في إيصال المساعدات.

وشدد معيتيق على وجوب بذل المزيد من الجهود لمساعدة سكان مدن الجنوب لا سيما مدينة غات لتجاوز الأزمة الحالية وتسخير كافة إمكانات حكومة الوفاق لهذا الشأن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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