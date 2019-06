برلماني: قوات الجيش لن تخلي مواقعها في طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

كشف عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن حكومة الوفاق التي وصفها بـ «حكومة الشقاق» ترغب في التحاور مع الجيش بعدما قتلت وشردت وسرقت الشعب الليبي، مؤكدا أن قوات الجيش لا تريد أن تتراجع عن مواقعها على مشارف طرابلس.

وأكمل التكبالي في تصريح خاص لـ «المتوسط»، أنه “سوف يتم تقديم حكومة الوفاق للمحاكمة، حال عدم استسلامها “، وتابع “لا يمكن التحاور مع حكومة أفسدت البلاد قبل أن تستسلم وتحاكم”.

وتساءل التكبالي: «حوار مع من»؟، مُستغربًا أن يكون الحوار مع من وصفهم بالمجرمين والهمج، ومن قتلوا الأطفال وأذلوا النساء”.‎

