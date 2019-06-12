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مساع لإغاثة متضرري حرب طرابلس وأزمة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق إحميد بن عمر مع نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “كاسبر أنجبورغ” سبل تعزيز التعاون المشترك.

وشهد اللقاء أيضا تدارس سبل توفير الإمدادات الطبية العاجلة لمتضرري الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس ولأهالي مدينة غات التي شهدت مؤخرا موجة من السيول والفيضانات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من دون حسمها لصالح أحد الطرفين رغم اندلاعها منذ ما يزيد على الشهرين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد في جلسته الأخيرة بشأن ليبيا حظر توريد السلاح إلى الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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